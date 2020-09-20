شكرا لقرائتكم بيراميدز يرهن انتقال دونجا للزمالك بالتعاقد مع بديل سوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رهن مسئولو نادى بيراميدز، رحيل نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول، بالتعاقد مع لاعب بديل سوبر يستطيع تعويض رحيل اللاعب، الذى أبدى رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما وأن بعض التقارير الصحفة أشارت إلى أن اللاعب وقع على رغبة انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وينتظر منحه الإشارة الخضراء من بيراميدز للرحيل فى نهاية الموسم، خاصة أنه مازال مرتبطًا بعقد سارى، يمنعه من الرحيل دون موافقة ناديه.

وربط مسئولو بيراميدز الموافقة على رحيل دونجا، حال تقدم الزمالك عرض رسمى لضم اللاعب أو نادٍ أخر، بضم لاعب وسط مميز، ويأتى على رأسهم ثنائى الأهلى عمرو السولية، والمالى أليو ديانج، حيث يسعى بيراميدز لضم أى من الثنائى لصفوفه، عن طريق استطلاع أراء اللاعبين، ومن ثم الدخول فى مفاوضات رسية مع مسئولو القلعة الحمراء، نظرًا لكون كل منهما مازال مرتبطًا بعقد سارى مع الأهلى، يجعل رحيله متوقف على موافقة ناديه.

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ويكثف مسئولو نادى بيراميدز مجهودهم فى الفترة الحالية، من أجل البحث عن مهاجم ومدافع سوبر لتدعيم صفوف الفريق الكروى الأول خلال الميركاتو الصيفى المقبل، حيث ترغب الإدارة فى تدعيم كافة خطوت الفريق قبل الموسم الجديد، وذلك بعد أن تم التعاقد مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق، وأحمد فتحى ظهير أيمن المارد الأحمر، ورمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، إن الإدارة قررت عدم السماح برحيل اللاعبين الحاليين إلا فى أضيق الحدود، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، مع التدعيم بعناصر مميزة، حتى يتمكن بيراميدز من المنافسة بقوة على لقب الدورى فى الموسم الجديد، مع المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا حال أن انهى الموسم الحالى فى المركز الثانى، أو الكونفدرالية الأفريقية حال ختام الموسم فى المركز الثالث.