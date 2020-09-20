شكرا لقرائتكم محمد شبانة: فايلر مطلوب في سويسرا بمنصب جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تليفزيون اليوم السابع، عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرتبط بعلاقة جيدة مع ادارة نادي جراسهوبرز السويسري، ودخل نادي جراسهوبرز في مفاوضات مع فايلر لتولي منصب المدير الفني قبل انطلاق الموسم الحالي، الا ان فايلر فضل تجديد عقده مع الأهلي لمدة موسم اضافي في ظل وجود رغبة من المدرب السويسري في الفوز ببطولة افريقيا مع الفريق الأحمر.

وأكد شبانة لتليفزيون اليوم السابع عبر برنامج " مع شبانه " أن رينيه فايلر تلقى عرضا جديدا من نادي جراسهوبرز السويسري خلال الساعات الماضية لتولي منصب المدير الرياضي بعد انتهاء الموسم مع الأهلي وقيادة الفريق فيما تبقي من مشوار افريقيا، خاصة بعد اعلان فايلر انه سيقوم بدراسة الموقف بعد نهاية الموسم وسيقرر بعدها تفعيل عقد تجديده مع الأهلي او الاكتفاء بما قدمه مع الفريق.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية