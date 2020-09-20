شكرا لقرائتكم الأهلي يجري تحاليل فيروس كورونا للاعبيه غدا استعدادا لمواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري لاعبو النادي الأهلي الاختبارات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا على هامش مران الفريق غداً الاثنين قبل مواجهة نادي مصر يوم الأربعاء القادم على استاد الكلية الحربية، وحصل لاعبو الأهلي على أجازة من التدريبات اليوم الأحد بعد التعادل أمام مصر المقاصة عقب حسم بطولة الدوري العام قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، واستقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الدفع ببعض اللاعبين الناشئين خلال الفترة المقبلة، بعدما حسم الفريق بطولة الدورى الممتاز رسمياً أول أمس، الجمعة، إثر خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف فى الجولة الـ28 للدورى قبل أن يتعادل الأهلى أمس مع المقاصة سلبياً فى الجولة ذاتها.

Advertisements

وينوى المدير الفنى للأهلى الاعتماد على العناصر الشابة التى تدربت مع الفريق طوال الفترة الماضية، وأبرزها الثلاثى محمد فخرى والعربى بدر ومحمد شكرى لتجهيزهم بشكل جيد حتى يكونوا ضمن نواة الفريق الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يعتمد فايلر على الثنائى كهربا والشحات فى التشكيل الأساسى خلال الفترة المقبلة محلياً بهدف تجهيزهم للمباريات الأفريقية وتحديداً موقعة الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، لا سيما أن الأهلى يُعانى من تراجع مستوى "أجنحة" الفريق مؤخراً وتحديداً أجاى وجيرالدو لذا سيكون من الطبيعى منح الفرصة كاملة للشحات وكهربا.