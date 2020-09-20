شكرا لقرائتكم وكيل مالانجو: الأهلي تحدث شفهيا لضم اللاعب دون إرسال عرض رسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تلقى اللاعب عروض رسمية من النادي الأهلي أو الأندية المصرية.

وقال ماكانديلا في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : "اللاعب لم يتلقى أية عروض رسمية حتى الآن سواء من النادي الأهلي أو من أي نادي مصر أخر.

وأوضح: "لا يوجد عروض رسمية ولكن هناك مفاوضات شفوية من قبل النادي الأهلي عن طريق بعض الأشخاص".