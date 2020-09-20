شكرا لقرائتكم مشكلة فنية تجبر ريال مدريد على تغيير طائرته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم ريال مدريد إن الفريق اضطر لتغيير خطة سفره لخوض أول مباراة بالموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بسبب مشكلة فنية بطائرته.

وكان من المفترض أن يسافر بطل إسبانيا من مدريد إلى سان سيباستيان شمال البلاد لخوض مباراة ضد ريال سوسيداد مساء اليوم قبل حدوث مشكلة في النظام الهيدروليكي بالطائرة. وغير ريال الطائرة واتجه إلى فيتوريا قبل مواصلة الرحلة بحافلة إلى سان سيباستيان.

وقال متحدث باسم النادي "حدثت مشكلة فنية بسيطة بالطائرة لكننا انتقلنا إلى طائرة مختلفة وسيصل الفريق إلى سان سيباستيان قبل وقت كاف من المباراة".

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي وكان من المتوقع وصول ريال في الساعة الثالثة إلى سان سيباستيان.