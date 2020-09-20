شكرا لقرائتكم بيل: مورينيو سبب عودتي إلى توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يقول الجناح المخضرم غريث بيل المنضم حديثا لتوتنهام هوتسبير اللندني إنه سعيد بحصوله على فرصة للعمل مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو الذي حاول في الماضي التعاقد مع اللاعب الويلزي الدولي.

وأكمل بيل (31 عاما) صفقة انضمامه على سبيل الإعارة لناديه السابق المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت قادما من العملاق ريال مدريد بطل دوري إسبانيا الذي أمضى في صفوفه سبعة أعوام. وقال مورينيو إنه حاول التعاقد مع بيل عندما كان مدربا لريال مدريد ما بين 2010 و2013. كما رشحت بعض التقارير بيل للانضمام إلى مانشستر يونايتد عندما كان مورينيو يقود جهازه الفني.

وقال بيل لشبكة بي.تي سبورت "تحدث معي عن بعض المراكز التي يريد مني اللعب فيها وبالتأكيد أنا سعيد بذلك. وجوده كان سببا رئيسيا في قدومي إلى هنا. فهو اسم كبير وحقق نجاحات كثيرة. إنه أنسب مدرب لتوتنهام. نحتاج للفوز بالألقاب وهو يعرف كيف يقوم بذلك أفضل من أي شخص آخر".

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وأضاف بيل "أعرف أن جميع مشجعي توتنهام يتوقون كثيرا للفوز بأحد الألقاب وسنبذل قصارى جهدنا في كل بطولة من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأصيب بيل في الركبة خلال لعبه لمنتخب ويلز في وقت سابق من الشهر الجاري ويتوقع أن يكون جاهزا للعب بعد العطلة الدولية في أكتوبر المقبل وهو متحمس كثيرا للانضمام إلى سون هيونغ مين وهاري كين في فريقه الجديد.

وقال اللاعب الويلزي "لم أتدرب منذ معسكر المنتخب الويلزي ولذا فأنا بحاجة للعودة إلى التمرينات.. أتمنى أن أستطيع العودة لسابق لياقتي خلال مباراتي الأولى بغض النظر عن موعدها".

وأردف بيل "قدم هاري أداء رائعا جدا منذ ظهوره وأحرز الكثير من الأهداف. اللعب إلى جواره وإلى جوار سون شيء مثير للحماس بالنسبة لنا جميعا. وإذا نجحنا جميعا في الدفع في نفس الاتجاه فسيكون موسما مثيرا".