بطولة ألمانيا: لايبزيغ يبدأ بقوة رغم خسارة سلاحه الأبرز

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برلين: بدأ لايبزيغ الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بقوة رغم خسارة سلاحه الأبرز الهداف تيمو فيرنر لانتقاله الى تشلسي الإنكليزي، وذلك بفوزه الأحد على ضيفه ماينتس 3-1 في المرحلة الأولى.

وبعد أن لعب دورا أساسيا في إنهائه دوري الموسم الماضي في المركز الثالث، وقيادته الى مشاركة تاريخية في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ الدور نصف النهائي في ثاني مشاركة فقط له في المسابقة القارية، غادر فيرنر لايبزيغ باحثا عن تجربة جديدة في الدوري الإنكليزي الممتاز ما دفع البعض الى توقع موسم صعب لفريق المدرب يوليان ناغلسمان.

لكن البداية كانت واعدة الأحد على أرضه أمام 8500 متفرج موزعين على المدرجات مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ هيمن لاعبو ناغلسمان تماما على اللقاء وسددوا على مرمى ضيفهم 23 مرة في طريقهم لفوز مستحق.

وحسم لايبزيغ فوزه الثالث تواليا على ماينتس الذي مني بهزيمتين مذلتين أمام منافسه في المواجهتين الماضيتين (صفر-8 وصفر-5)، في الشوط الأول بتقدمه بهدفين سجلهما السويدي إميل فورسبورغ والدنماركي يوسف بولسن، الأول من ركلة جزاء انتزعها الإسباني داني أولمو (17) والثاني بكرة رأسية (21).

وعاد ماينتس الى أجواء اللقاء في بداية الشوط الثاني بهدف للفرنسي جان-فيليب ماتيتا بعد كسره مصيدة التسلل (48)، لكن المالي أمادو هايدارا أحبط عزيمة الضيوف بإضافة هدف ثالث بعد تمريرة من فورسبرغ (51).

وبعد أن استكمل الموسم المنصرم خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات "كوفيد-19"، كان فورسبرغ سعيدا باللعب مجددا أمام المشجعين، قائلا "كان الأمر ببساطة رائعا أن نلعب مجددا أمام جمهورنا. قدمنا أداء رائعا أمامهم اليوم".

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ورأى أنه "للفوز على أفضل الفريق عليك أن تقدم 100 بالمئة مما تملكه. إذا كنت متحفزا بالقدر الذي كما عليه اليوم، سنكون بين طليعة الفرق مجددا".

وأنهى لايبزيغ الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند اللذين استهلا الدوري بأفضل طريقة من خلال الفوز الكاسح للأول على شالكه 8-صفر الجمعة وانتصار الثاني على بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر السبت.

وعن خسارة الفريق لجهود فيرنر، قال ناغلسمان "لا يخف على أحد بأننا نريد مهاجما آخر لأن الموسم سيكون متطلبا، لكن مهاجمينا قاموا اليوم بعمل جيد. لو نجحنا في ترجمة جميع فرصنا، لسجلنا سبعة أو ثمانية أهداف".

وحذر ناغلسمان لاعبيه بأن عليهم تقديم أفضل ما لديهم إذا أرادوا الفوز بمباراتهم المقبلة ضد باير ليفركوزن الذي افتتح موسمه بتعادل سلبي مع مضيفه فولفسبورغ في ظهوره الأول من دون نجمه كاي هافيرتس المنتقل الى تشلسي على غرار فيرنر.

ورأى ناغلسمان أن ليفركوزن "خصم صعب، بالتالي علينا أن نكون أفضل بقليل من اليوم".