محمد ومروان الشوربجى يتأهلان إلى نصف نهائى بطولة مانشستر للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثى، المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، مروان الشوربجى المصنف السابع وكريم عبد الجواد المصنف الثالث، إلى الدور نصف النهائى ببطولة مانشستر المفتوحة، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وشهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32 بتأهل 11 لاعباً ولاعبة إلى دور الـ 16 وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.
وفاز مروان الشوربجى على مواطنه على فرج المصنف الثانى عالمياً، فى مباراة الدور ربع النهائى، بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 89 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 14-12, 11-7, 6-11, 6-11, 11-8.
فيما فاز محمد الشوربجى على منافسه جويل مكين بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4, 11-7, 8-11, 11-7.
بينما فاز كريم عبد الجواد على منافسه الألمانى سايمون روزنر بثلاثة أشواط مقابل شوط فى مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 11-4, 11-7, 11-6.
بينما ودع طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً البطولة من ربع النهائى بعد الخسارة أمام بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 4-11, 11-3, 11-9, 9-11, 11-7.
وكانت المصريتان، نور الطيب المصنفة الرابعة لسيدات الاسكواش، وهانيا الحمامى المصنفة السابعة، قد تأهلا أيضاً إلى الدور نصف النهائى بمنافسات السيدات.
وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.
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