شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يقتنص نقطة ثمينة من الاتحاد السكندرى بهدف +90.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتنص فريق المقاولون العرب، نقطة ثمينة من الاتحاد السكندرى، بعد تحقيق التعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المواجهة إثارة ومتعة كروية حيث دخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

أحرز هدف الاتحاد السكندرى، كريم الديب من ركلة جزاء فى الدقيقة 59، فى الدقيقة 94 أحرز شكرى نجيب هدف التعادل للمقاولون، ليقتنص نقطة تعادل غالية، وشهدت الدقيقة 12 من عمر الشوط احتساب الحكم محمد سلامة ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل، قبل أن تتدخل تقنية الـ Var وتلغى قرار الحكم، بداعى وجود خطأ لصالح زعيم الثغر قبل احتساب الركلة، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 38 محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 49 نقطة محتلاً المركز الثالث، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 7 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

وخاض المقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من .. محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى حسن الشامى، أحمد الشيمى، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

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فيما ضم تشكل الاتحاد السكندرى كلاً من.. الزنفلى فى حراسة المرمى، مروان النجار، صبرى رحيل، اسلام جمال، محمود شعبان، هشام محمد، مروان عطية، أحمد رفعت، كريم الديب، خالد قمر، رزاق سيسية.

وانتهت مباراة الدور الاول بين الفريقين بفوز المقاولون العرب بهدف دون رد سجله محمد سمير فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسكندرية بالجولة الحادية عشرة للدوري فى 1 يناير 2020