شكرا لقرائتكم خبر عن "بطولات الأهلي حرام".. سامي قمصان يرد عبر تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، في مداخلة له عبر تليفزيون الخليج 365، عن تعجبه من بعض السخافات التي يرددها البعض بشأن حصول الأهلي على بطولة الدوري التي باتت البطولة الملاكي للفريق الأحمر.
وشدد قمصان على أن النادي الأهلي لا ينظر للأمور الصغيرة التي يسعى البعض لافتعالها من أجل التأثير على مسيرة الفريق، وذلك ردا على ما يردده البعض بأن هناك "بطولات حرام"، لافتا إلى أن البطولة لا يتم حسمها في مباراة واحدة لكي يتم ترديد تلك الأقاويل، كما أن هناك تقنيات متطورة مثل الـ Var التي تؤدي في النهاية لجعل النتيجة حيادية بعيدا عن أي تدخلات.
وأشار قمصان إلى أن وجود تقنية الـ VAR ساهمت في ترسيخ مبدأ العدالة بين جميع الفرق، وهو ما يؤدي لخلق شعور بالارتياح لدى اللاعبين.
وحول استمرار فايلر مع الفريق أو رحيله، أكد قمصان أن هذا الأمر يعود للمدرب نفسه، لكن تصريحات فايلر ومخططاته المستقبلية تشير لطموحه ورغبته في الاستمرار مع فريق قادر على تحقيق البطولات، ويجب أن يتذكر الجميع أن النادي الأهلي بمن حضر، فالنادي هو الذي يصنع تاريخ المدربين واللاعبين وليس العكس، وقال "نمر بمرحلة استقرار فني نتمنى استمراره من أجل حصد المزيد من الألقاب".
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