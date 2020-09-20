شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يبتعد عن الزمالك وظهور مرشحين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن ابتعاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للسد القطري، عن تولي مهمة المدير الفني للزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام، وتعطلت مفاوضات الزمالك مع فيريرا بسبب المغالاة في الطلبات المادية.

واصبح الاورجيواني كارينيو هو أبرز المرشحين لتولي تدريب الزمالك، فيما ظهر 2 مدربين جدد داخل الترشيحات لم يسبق لهما تدريب الزمالك ولكن سبق وان دربا في المنطقة العربية.

من ناحية أخرى كشف الحساب الرسمي للاتحاد الزامبى لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، سر زيارة الصربي ميتشو المدير الفني الحالي لمنتخب زامبيا، لمقر نادى الزمالك اليوم، وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الزامبى انه سيتم إقامة مباراة ودية بين منتخب زامبيا تحت 15 عام و الزمالك تحت 17 عام في إطار استعداد منتخب زامبيا لبطولة ودية في كرواتيا، وهو متواجد في مصر للاشراف علي منتخب الناشئين.

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في نفس السياق أكد ميتشو في تصريحات خاصة لليوم السابع انه لم يدخل في مفاوضات مع نادى الزمالك بشان تولى مهمة المدير الفني للفريق الأول خلفا لكارتيرون ، وانه لا يعلم أي شيء عن هذا الأمر.

وكانت انباء انتشرت مؤخرا حول اقتراب الزمالك من التعاقد مع ميتشو بعد تواجده اليوم في مقر نادى الزمالك، خلفا للفرنسي كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك مؤخرا وتعاقد مع التعاون السعودى.

من ناحية أخرى يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى والإدارى للتحاليل الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا "رابيد تيست"، اليوم الأحد، قبل انطلاق مران الفريق الذى يستعد لمواجهة نظيره طنطا، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ويسعى خلالها الفريق الأبيض لاستعادة انتصاراته عقب الهزيمة الأخيرة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة المحلية، التى توج الأهلى بلقبها رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز بين أندية الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.