شكرا لقرائتكم خبر عن الديب يتقدم للاتحاد السكندرى أمام المقاولون العرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز كريم الديب لاعب الاتحاد السكندرى، هدف التقدم لفريقه أمام المقاولون العرب، من ركلة جزاء فى الدقيقة 59 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع الاهلى سلبياً في نفس الجولة.

وشهدت الدقيقة 12 من عمر الشوط احتساب الحكم محمد سلامة ركلة جزاء لصالح ذئاب الجبل، قبل أن تتدخل تقنية الـ Var وتلغى قرار الحكم، بداعى وجود خطأ لصالح زعيم الثغر قبل احتساب الركلة، لينتهى الشوط بالتعادل السلبى.

Advertisements

وضم تشكيل المقاولون العرب كلاً من.. محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، كريم مصطفى حسن الشامى، أحمد الشيمى، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيرى.

فيما ضم تشكل الاتحاد السكندرى كلاً من.. الزنفلى فى حراسة المرمى، مروان النجار، صبرى رحيل، اسلام جمال، محمود شعبان، هشام محمد، مروان عطية، أحمد رفعت، كريم الديب، خالد قمر، رزاق سيسية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 14 لقاء وتعادل في 6 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 13 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.