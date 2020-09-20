شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم 20 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،وزارة الرياضة تدعم مؤمن زكريا ماليا و توافق على إجراءات الأهلى ، المصرى البورسعيدي يشكو سعيدو سيمبوري فى الفيفا .

وزارة الرياضة ندعم مؤمن زكريا ماليا و توافق على إجراءات الأهلى

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة تدعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ،و الذى تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ، تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالي ، على أن يكون الدعم بطريقتين ، الطريقة الأولى أن يتم الموافقة على كل الإجراءات التي يتخذها النادى الأهلى لدعم اللاعب ، قائلا : اى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها ". الأهلي يرفض رفع قيمة صفقة يوسف البلايلي عن 2 مليون يورو رفض مسئولو النادى الأهلى رفع قيمة المقابل المالى للتعاقد مع الجزائرى يوسف البلايلى، لاعب أهلى جدة، عن مليونى يورو، وذلك خلال المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية لضم اللاعب الجزائرى للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل. أحمد الشناوى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها في الثامنة من مساء غدًا الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوى حارس المرمى الذى غاب عن فريقه منذ مواجهة الزمالك بسبب الإصابة، كما تشهد القائمة عدة غيابات أبرزها رجب بكار المستبعد لأسباب غير فنية، ودودو الجباس مهاجم الفريق. Advertisements

اتحاد الكرة يتراجع ويقرر صعود الأول والثانى بدورى الدرجة الرابعة

تراجع مسئولو اتحاد الكرة، عن قرار صعود فريق واحد فقط لدورى الدرجة الرابعة، حيث سيتم الرجوع لشروط المسابقة بصعود الأول والثانى، حيث كان أكد أمير قيصر المدرب العام لنادى المجد بالإسكندرية أن ناديه يشعر بالظلم بعد قرار اتحاد الكرة باقتصار الصعود لدورى الدرجة الرابعة على فريق واحد فقط.

المصرى البورسعيدي يشكو سعيدو سيمبوري فى الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تقديم شكوى ضد لاعب الفريق البوركيني سعيدو سيمبوري، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عودته لبلاده وانقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق، ومن جانبه أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة المصرى ، أن إدارة النادى فى صدد تقديم شكوى إلى الفيفا ضد اللاعب البوركيني فى حال عدم عودته إلى المران خلال الـ 48 ساعة القادمة ، مشيراً إلى أنه تم إرسال التأشيرة وإنهاء كافة إجراءات السفر، ولكن اللاعب ما زال يماطل في العودة دون إبداء أسباب.

الخطيب يترأس بعثة الأهلي فى المغرب لمواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا

يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة فريق الكرة فى المغرب لمواجهة الوداد المغربي فى بطولة أفريقيا، واستقر مجلس الإدارة على تكليف محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق فى رحلة المغرب التى سيسافر لها الفريق عبر طائرة خاصة.