شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان لتليفزيون الخليج 365: الأهلى لا ينظر لغيره.. وهذا موقف الأساسيين من مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، في مداخلة له عبر تليفزيون الخليج 365، أن المباريات المتبقية في الدوري ستشهد تطبيق سياسة جديدة في مشاركة اللاعبين وقال "نرغب في منح بعض اللاعبين بعض الراحة من أجل تأهيلهم لمواصلة المسيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب ذلك لدينا لاعبين عائدين من الإصابة ويحتاجون للتأهيل من خلال منحهم مباريات وإشراكهم بها، بجانب وجود لاعبين لا يشاركون بشكل أساسي ويحتاجون لفرصة المشاركة".

ولمّح قمصان، إلى أن التركيز حاليا يتجه نحو بطولة إفريقيا خاصة مع وجود رغبة كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات، وللتأكيد على سيادة النادي الأهلي للقارة الإفريقية.

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وأشار المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى أن قرار تأجيل مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا له شقين، الشق السلبي هو أن النادي الأهلي كان أكثر جاهزية من الوداد المغربي، وبالتالي دخلنا في فورمة المباريات سريعا، أما الجانب الإيجابي فهو أننا كنا نحتاج للتركيز في الدوري وحسمه، بجانب عودة مجموعة من اللاعبين المصابين الذين سيلعبون دورا كبيرا مع الفريق خلال المباريات الإفريقية.

وحول نية الجهاز الفني لتدعيم بعض المراكز خلال الفترة المقبلة، أوضح قمصان أن الأهلي اعتاد التفكير في كل خطوة حتى نهايتها دون الالتفات لأمور أخرى، حيث أن الفريق حاليا متكامل ولدينا لاعبين كبار في كافة المراكز، وما زال لدينا بطولات لم تنته بعد، أما بعد ذلك فبالتأكيد سنقوم بنقل وجهة نظرنا للإدارة التي ستقوم باتخاذ القرارات المناسبة، وخاصة تدعيم المراكز التي سنكتشف وجود نقص بها.

وحول حظوظ الفرق الأربعة في دور قبل نهائي بطولة أبطال إفريقيا، أكد قمصان أن الفريق يسعى لتركيز بقوة خلال الفترة الحالية دون النظر للمنافسين، فالأهلي لا ينظر لغيره مهما كانت قوة المنافسة.