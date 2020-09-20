شكرا لقرائتكم خبر عن سامي قمصان يكشف لتليفزيون الخليج 365 سر حسم الدوري قبل نهايته بـ 7 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، في حواره مع عبر تليفزيون الخليج 365، أن الموسم الحالي يعد من أصعب المواسم التي مرت بتاريخ النادي على مر السنوات الماضية، لافتا إلى أن الفريق واجه تحديات كبيرة هذا الموسم منها أزمة كورونا التي أثرت على الجميع.

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وأضاف قمصان، أن النادي الأهلي يمتاز بالتخطيط الاحترافي، وهو ما ساعدنا على تجاوز آثار أزمة كورونا سريعا، بدليل حسم الدوري قبل نهايته بـ 7 أسابيع كاملة، حيث وقع الاختيار من البداية على تشكيل إدارة فنية متميزة بقيادة رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير أداء اللاعبين بشكل واضح، والاعتماد على جميع اللاعبين.

ووجه قمصان الشكر لجميع أعضاء المنظومة، بدءا من مجلس الإدارة ومرورا بالجهاز الفني واللاعبين، وانتهاء بالعاملين داخل النادي الأهلي، فالجميع ساهم في هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لتاريخ النادي.

ووجه المدرب المساعد تحية خاصة لجمهور النادي الأهلي، الذي دعم الفريق بكل قوة على مدار مشوارنا بالدوري الممتاز، ولعل احتفاظنا باللقب للعام الخامس على التوالي والمرة 42 في تاريخنا يعد دليلا على عظمة النادي الأهلي.