شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون " الخليج 365 "ثورة موظفين في اتحاد الكرة بسبب 3 موظفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن هناك حالة من الغضب تسيطر على موظفي اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة بعد التعيينات الأخيرة داخل مجلس الجبلاية و المرتبات الكبيرة التي تصل إلى 20 و 25 ألف جنيه للموظفين الجدد ، بعد تعيين عدد من الموظفات و يدعون يسرا والتي تم تعيينها من أول الموسم إلى جانب موظفتين جدد تدعي راما و سهيلة.

Advertisements

أكد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يدرسون زيادة رواتب بعض الموظفين القدامي خلال الفترة المقبلة إرضاء لهم بعد حالة الغضب والشكاوي التي وصلت لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والذى وعدهم بدراسة الأمر وزيادة راتب من يستحق من الموظفين .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.