منافس الأهلي.. الوداد يستعد لأفريقيا بانتصار جديد بالدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الوداد البيضاوي انتصاراته بالفوز على فريق نهضة الزمامرة بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن حسابات الأسبوع الـ24 من الدوري المغربي.

وتقدم إسماعيل الحداد للوداد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك عصام بنعيد الله التعادل لفريق نهضة الزمامرة في الدقيقة 59.

المباراة اشتعلت في آخر 20 دقيقة من خلال حصول فريق نهضة الزمامرة على ضربة جزاء ليهدرها عبد الصمد المباركي.

وقبل النهاية بدقيقتين استطاع يحيى جبران أن يدرك هدف الفوز لصالح الوداد من ضربة جزاء لتنتهي المباراة عند نتيجة (2-1).

وواصل الوداد طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي بعد الفوز في الجولة الماضية على فريق رجاء بني ملال بثلاثة أهداف دون رد.

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وأصبح الوداد في صدارة الدوري المغربي مؤقتًا برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الرجاء البيضاوي والذي لديه مباراة أقل.

ومن المقرر أن يخوض الرجاء مباراة مساء اليوم أمام فريق الدفاع الحسني الجديدي ضمن مباريات الأسبوع الـ24.

ويُعد الوداد منافسًا للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقين خلال شهر أكتوبر المقبل.

وسقام المباراة الأول في ذهاب دور نصف النهائي بالمغرب في 17 من الشهر المقبل، على أن تقام موقعة الإياب في مصر في 23 من نفس الشهر.

الفائز من هذه المواجهة سيواجه في النهائي الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.