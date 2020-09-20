المقاولون يرفض الهزيمة بتعادل قاتل أمام الاتحاد في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعادل فريق المقاولون العرب أمام نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري WE

وفي الدقيقة 11 قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء ضد الاتحاد السكندري بعد عرقلة سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة سحرية من كريم مصطفى.

وتوقف اللعب لعدة دقائق، حيث قرر حكم المباراة بمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، ليذهب الحكم بنفسه لمشاهدة اعادة اللعبة ويقرر إلغاء القرار.

وفي الدقيقة 55 احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الاتحاد، اصطحبه اشهار البطاقة الصفراء في وجه مروان النجار وسط مطالب من لاعبب المقاولون باحتساب ركلة جزاء.

وتكفل اللاعب محمد سمير لتنفيذ الركلة الحرة المباشرة، ليسددها بشكل رائع لتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس مرمى الاتحاد.

Advertisements

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 58، قرر كريم الديب التقدم لتنفيذ ركلة الجزاء،ليسجلها بنجاح في شباك الحارس ابو السعود.

وبعد تسجيل الديب للهدف الأول لفريق الاتحاد، رفض اللاعب الاحتفال بهدفه في شباك فريقه السابق.

وسجل شكري نجيب هدف التعادل لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 90+4، بعد تصويبة من طاهر محمد طاهر، وصلت لنجيب ليسددها في شباك مرمى فريق الاتحاد.

وبتلك النتيجة وصل فريق المقاولون العرب في الدقيقة 49 بالمركز الرابع، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الخامس.