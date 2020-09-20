بالفيديو.. ملخص ما قدمه صلاح في مواجهة ليفربول وتشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تألقه مع الريدز أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين.

ورغم أن ماني سجل الهدفين، إلا أن صلاح ساهم في الهدف الأول بعد تمريرة مع فيرمينو الذي مررها لماني صاحب الهدف.

وكاد صلاح أن يسجل هدفا في أكثر من مناسبة خلال اللقاء، أبرزها في الدقيقة 94 ولكن تألق كيبا وأنقذ مرماه من الهدف الثالث.

يذكر أن صلاح يحتل وصافة هدافي الدوري الإنجليزي بعد سون نجم توتنهام، وكالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.