ريال مدريد يتعادل سلبياً مع سوسيداد في افتتاح مبارياته في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

سيطر التعادل السلبي على لقاء ريال سوسيداد وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

وحصد النادي الملكي أول نقطة له في الدوري، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الليجا.

ولم يلعب ريال مدريد الجولة الأولى في الليجا، بعد تأجيل مباراته أمام خيتافي بسبب مشاركته المتأخرة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ملخص المباراة

جاءت الخطورة الأولى من ريال مدريد على مرمى سوسيداد في الدقيقة 13، بعدما تلقى بنزيما تمريرة من أوديجارد على حدود منطقة الجزاء، سددها ولكن حارس سوسيداد تصدى لها بسهولة.

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وسدد كريم بنزيما تسديدة قوية في الدقيقة 40 من زمن اللقاء، بعد تمريرة من أوديجارد من داخل منطقة الجزاء، ولكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى سوسيداد.

وفي الدقيقة 43 كاد إيزاك مهاجم سوسيداد أن يحرز الهدف الأول لفريقه، ولكن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد يتألق ويتصدى لكرته بشكل رائع.

وأهدر بارينتكسيا لاعب سوسيداد فرصة خطيرة مع بداية الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة أمام مرمى ريال مدريد، وسدد الكرة خطيرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس كورتوا.

وسدد كريم بنزيما تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس أليكس روميرو ببراعة.

وواصل لاعبو فريق ريال مدريد محاولاتهم لتسجيل هدف التقدم ولكن قابل تلك المحاولات تمركز دفاعي جيد من لاعبي فريق ريال سوسيداد.