أرتيتا: النني كان يستحق المشاركة أمام وست هام لكني أردت التدوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال الانجليزي بأن لاعبه المصري الدولي محمد النني كان يستحق المشاركة أساسيًا أمام وست هام في الجولة الثانية من بريميرليج إلا أنه لجأ إلى التدوير بين اللاعبين.

وقال أرتيتا في تصريحاته عقب مباراة وست هام التي أقيمت أمس السبت: "النني كان يستحق أن يلعب مجددًا اليوم، لكني أردت أن ألجأ إلى التدوير، لقد كانت مباراة تريد منا أن نهاجم بالاعتماد على المساحات الصغيرة بين اللاعبين، الطريقة التي يلعبون بها، وكان بحاجة إلى خلق مواقف بالاعتماد على داني (سيبايوس)."

ولم يلعب النني مع آرسنال أمام وست هام في الجولة الثانية بالرغم من أنه لعب دورًا أساسيًا في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول، ثم افتتاح الدوري أمام فولهام.

وعاد النني إلى آرسنال عقب فترة إعارة لمدة موسهم قضاها في صفوف فريق بشكتاش التركي.