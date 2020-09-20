الشيخ: اتعهد لجماهير الأهلي بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي، أن تأجيل بطولة دوري أبطال أفريقيا، في صالح الفريق، متعهداً لجماهير القلعة الحمراء بتحقيق لقب البطولة.

وقال الشيخ في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "هذه أكثر فترة لعبت بها مع الفريق وهذا بفضل ثقة الجهاز الفني بي، وفايلر يعمل على العامل النفسي للاعبين، وهو قريب من جميع اللاعبين".

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وأضاف: "هدفنا الأكبر هو تحقيق دوري أبطال أفريقيا، واتعهد للجماهير بتحقيق لقب البطولة وحسم لقب الدوري قبل انتهائه بسبع جولات ليس سهلاً".

وأكمل الشيخ: "تأجيل بطولة أفريقيا في صالح الأهلي بسبب الإصابات التي لدينا وضغط المباريات، وأتمنى أن نكون مستعدين لمباراة الوداد وألا نضع أي ضغوط على أنفسنا".

واختتم الشيخ تصريحاته: "نتمنى لمؤمن زكريا السلامة وأن يعود أفضل من السابق، ونهدي له هذا الدوري وأحبه على المستوى الشخصي، ووجوده معنا يُعطينا دفعة معنوية".