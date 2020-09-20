ليستر سيتي يهزم بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

فاز نادي ليستر سيتي على نظيره بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

سجل هيرفي بارنيس إريك بيترس "هدف عكسي"، جيمس جوستين ودينيس برايت أهداف ليستر سيتي في الدقائق 20، 50، 61، 79، فيما سجل

كريس وود وجيمي دون هدفي بيرنلي في الدقيقتين 10، 73.

بهذه النتيجة يحتل ليستر سيتي المركز الأول بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 6 نقاط، فيما لا يملك بيرنلي أي نقاط حتى الأن.