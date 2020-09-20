المقاولون يخطف تعادلا قاتلا امام الإتحاد السكندري وبصعد للمركز الثالث

خطف فريق المقاولون تعادلاً قاتلا امام نظيره المقاولون بهدف لكل منهما بستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ28 للدوري الممتاز. تقدم فريق الاتحاد بهدف لكريم الديب من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وتعادل للمقاولون شكري نجيب في الدقيقة 93 ومع صافرة الحكم بإنتهاء المواجهة. ومع صافرة الحكم بإنتهاء المواجهة. ارتفع رصيد المقاولون الى 49 نقطة وصعد للمركز الثالث مؤقتاً ،كما ارتفع رصيد الإتحاد السكندري الى 38 نقطة محتفظا بالمركز الخامس.

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