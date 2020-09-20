انتهى الشوط الأول بين ريال مدريد وريال سوسييداد، بالتعادل السلبي ، دون أهداف ، خلال المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن الجولة الثانية من حاليًا، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا". دخل الملكي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. Advertisements خط الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، فاران، داني كارفاخال. خط الوسط: توني كروس، أوديجارد، لوكا مودريتش. خط الهجوم: فينسيوس، كريم بنزيما، رودريجو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ريال مدريد وسوسييداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.