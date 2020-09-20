يوفنتوس يتقدم على سامبدوريا بالشوط الأول

تقدم يوفنتوس على نظيره سامبدوريا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن الجولة الأفتتاحية من من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". سجل كولوسيفسكي مهاجم يوفنتوس هدف التقدم للفريق في الدقيقة 13. دخل يوفنتوس بتشكيل للمباراة كالتالي: في حراسة المرمى: تشيزني Advertisements في الدفاع: دانيلو، ليناردو بونتشي، جورجينيو كيليني في الوسط: خوان كوادرادو، أدريان رابيو، ماكيني، أرون رامزي، فرابوتا في الهجوم:كريستيانو رونالدو، كولوسيفسكي



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