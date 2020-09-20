مصيلحي يعقد محاضرة لـرجال طائرة الأهلي

يعقد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الإثنين في نصف نهائي بطولةكأس مصر.
ويشرح مصيلحي خلال المحاضرة العديد من النقاط الفنية والجوانب الخططية، بناء على آخر مواجهة جمعت الفريقين في ختام منافسات بطولة الدوري.
ويسعى المدير الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بصورة مناسبة، من أجل الفوز والتأهل إلى النهائي، في ظل أهمية المنافسة على اللقب بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية وبطولة الدوري بالموسم الحالي.
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