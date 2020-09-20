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مصيلحي يعقد محاضرة لـرجال طائرة الأهلي

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يعقد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبي الفريق استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الإثنين في نصف نهائي بطولة

كأس مصر.
ويشرح مصيلحي خلال المحاضرة العديد من النقاط الفنية والجوانب الخططية، بناء على آخر مواجهة جمعت الفريقين في ختام منافسات بطولة الدوري.
ويسعى المدير الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بصورة مناسبة، من أجل الفوز والتأهل إلى النهائي، في ظل أهمية المنافسة على اللقب بعد الفوز بالبطولة العربية للأندية وبطولة الدوري بالموسم الحالي.
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