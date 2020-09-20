مدرب أرسنال يتحدث عن رحيل" لاكازيت"

أكدت تقارير عن قرب رحيل الفرنسي مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت عن صفوف الفريق.
فيما اكد الإسباني ميكيل أرتيتا أنه سعيد بوجوده، ولا يمكننا البدء في التكهنات، نحن نعرف أنأي لاعب يقترب عقده من نهايته يصبح موضوعا للحديث، لكن لم نبدأ أي محادثات تتعلق بتجديد التعاقد، وأمامنا أمور أخرى في هذه السوق والآن نحن نركز على هذه الأمور.
وسيلتقي أرسنال في كأس رابطة المحترفين المحلية مع ليستر سيتي الأربعاء القادم.
وحقق أرسنال الانتصار في أول مباراتين له بالدوري الإنجليزي الممتاز ، في الموسم الكروي الجديد الحالي وحصد الـ6 نقاط.
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