في إطار توسيع قاعدة ممارسة الكرة النسائية قامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي الكرة النسائية وعضو اللجنة العليا للرياضة النسائية بزيارة لمحافظة الإسكندرية حيث تقام بطولة "عيشي حلمك" التي تقام للمرة الثالثة حيث انطلقت عام 2018.

وأعربت عبد الحق عن سعادتها بالبطولة التي تهدف لتسليط الضوء علي اللاعبات الممارسات لكرة القدم على مستوي المحافظات وتتيح الفرصة لجميع المواهب لاكتشاف العناصر المتميزة للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة الجاري تكوينه خلال الفترة المقبلة .

وكشفت سحر عبد الحق عن إقامة دوري أكاديميات الكرة النسائية بعدما قامت بدراسة المشروع مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتم وضع خطة كاملة لإقامة دوري الاكاديميات الموسم المقبل.

يذكر أن بطولة "عيشي حلمك" تقام تحت إشراف شيرين فوزي بمشاركة 8 فرق من عدة أندية وأكاديميات. انطلقت عام 2018.وأعربت عبد الحق عن سعادتها بالبطولة التي تهدف لتسليط الضوء علي اللاعبات الممارسات لكرة القدم على مستوي المحافظات وتتيح الفرصة لجميع المواهب لاكتشاف العناصر المتميزة للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة الجاري تكوينه خلال الفترة المقبلة .وكشفت سحر عبد الحق عن إقامة دوري أكاديميات الكرة النسائية بعدما قامت بدراسة المشروع مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتم وضع خطة كاملة لإقامة دوري الاكاديميات الموسم المقبل.يذكر أن بطولة "عيشي حلمك" تقام تحت إشراف شيرين فوزي بمشاركة 8 فرق من عدة أندية وأكاديميات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "عيشي حلمك": اقامة دوري لأكاديميات الكرة النسائية الموسم المقبل..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.