كورة 365 بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم 20/9 في الدوري الإسباني

يستضيف ريال سوسيداد حامل لقب الليجا “ريال مدريد“، في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

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يستقبل ملعب أنويتا مواجهة هامة ومرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسيداد في أولى مباريات الفريق الملكي ضمن

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إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وثاني مباريات الفريق الباسكي.

وتسببت مشاركة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس الماضي في تأخر عودته إلى الدوري الإسباني حيث تأجلت أولى مبارياته في الجولة الأولى أمام جاره “خيتافي”.

وسيفتقد “زين الدين زيدان” خدمات كل من “إيدين هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز” بسبب الإصابة، بينما تأكد جاهزية لوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد.