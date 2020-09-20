شوط أول سلبي بين المقاولون والإتحاد السكندري بالدوري

تعادل فريق المقاولون مع الإتحاد السكندري بدون اهدف بستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الـ28 للدوري الممتاز.

جاء الشوط متوسط المستوى تبادل فيه الطرفان الهجمات وتغاضي الحكم عن ركلة جزاء للمقاولون بعد العودة الى "الفار" لوجود خطأ على مدافع المقاولون قبل

احتسابه لركلة جزاء.

دخل المقاولون بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، حسن الشامي، فاروقا

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في خط الوسط: معروف يوسف ، محمد مجلي، أحمد الشيمي،

كريم مصطفى

في الهجوم: لويس إدوارد، سيف الدين الجزيري

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمود الزنفلي، مروان عطية، صبري رحيل، اسلام جمال، مروان النجار، محمود شعبان، كريم الديب، هشام محمد، أحمد رفعت ، خالد قمر، رزاق سيسيه.

يذكر ان المقاولون في المركز الرابع برصيد 48 نقطة ،بينما رصيد الإتحاد 37 نقطة في المركزالخامس.