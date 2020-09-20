bein match بين ماتش مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد بث مباشر

يستقبل فريق ريال سوسيداد، نظيره ريال مدريد، اليوم الأحد، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وتعد تلك المباراة الأولى للنادي الملكي، حامل اللقب، في موسم 2020-2021.

ريال سوسيداد خاض مباراته الأولى الأسبوع الماضي، أمام بلد الوليد وتعادل (1-1).

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، كارفاخال.

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش.

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خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو.

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وسوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

تشكيل ريال سوسيداد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: ريميرو.

خط الدفاع: مونريال، دييجو لورينتي، آرتيز، جوروزابيل.

خط الوسط: ميرينو، جيفارا، لوبيز.

خط الهجوم: أويارزابال، إيزاك، دافيد سيلفا.

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