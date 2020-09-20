عاجل | تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام سوسيداد “زيدان يستعين بالشباب”

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الأساسية التي سيخوض بها مواجهة ريال سوسيداد ضمن مباريات اليوم الأحد في الدوري الإسباني.
وشهدت تشكيلة ريال مدريد الأساسية مشاركة صانع الألعاب الدولي النرويجي “مارتن أوديجارد” بعد قطع إعارته من ريال سوسيداد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وقرر زيدان إشراك المدافع الفرنسي رافاييل فاران في تشكيلة ريال مدريد الأساسية رغم الهفوات القاتلة التي ارتكبها أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
ويُسيطر اللاعبين صغار السن على تشكيلة ريال مدريد هذا المساء، فبخلاف أوديجارد، يتواجد الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو في الخط الأمامي.
والتالي تشكيلة ريال مدريد الأساسية
كورتوا – فيرلان ميندي – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – داني كاربخال – لوكا مودريتش – توني كروس – أوديجارد – فينسيوس جونيور – رودريجو – كريم بنزيمة.
تشكيلة ريال سوسيداد اليوم: ريميرو – إيلوستوندو – مونوز – لي نورمان – جوروسابيل – جويفارا – ميرينو – أويارزابال – بورتو – موجوروزا – ألكسندر إيزاك.
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