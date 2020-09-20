رفضوا نصيحة وكيله.. الإسماعيلي يتلقى صدمة كبيرة بسبب “باهر المحمدي”

فقد النادي الإسماعيلي فرصة ذهبية من أجل تسويق مدافعه باهر المحمدي، بعد إصابة اللاعب وإجراء عملية جراحة في الركبة، حيث استعجل العودة للمستطيل الأخضر، دون الخضوع للتأهيل الكافٍ.

وأجرى باهر المحمدي جراحة في غضروف الركبة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتخطى الـ6 أشهر، حيث تلقت إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان صدمة كبيرة، والتي كانت تُمنى نفسها بتسويق اللاعب خارج مصر، والحصول على عائد مالي كبير، يمكن النادي من شراء لاعبين مميزين في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الإسماعيلي قد أغلق الباب في وجه الأهلي خلال الفترة الماضية، ورفض بيع المدافع إلى القلعة الحمراء، معلنًا بأنه لن يبيع باهر المحمدي إلا خارج مصر، أو الحصول على 5 مليون دولار نظير انتقاله للفريق الأحمر.

وخرج سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، ليطلق تصريحًا ناريًا يعلن من خلاله أن باهر المحمدي سعره يصل إلى 200 مليون جنيه، ووصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في مصر، كما أن وجهته المقبلة ستكون إلى خارج مصر، ولن يلعب للأهلي.

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وتلقى باهر خلال شهر يناير الماضي عروضًا من الإمارات واليونان لشراء عقده، لكن إدارة الإسماعيلي ماطلت في بيعه، وهو ما أغضب اللاعب الذي هدد بالانقطاع عن التدريبات، لكن نجحت محاولات الإدارة في إقناعه بإكمال الموسم ومن ثم بيع عقده نهاية الموسم الجاري.

ولم تستجب إدارة الدراويش لنصيحة تامر النحاس وكيل أعمال باهر المحمدي، والذي طالبهم ببيعه، خاصة أن العرض الإماراتي كان كبيرًا، وحذرهم من إمكانية تعرض اللاعب لأي إصابة وبالتالي تنخفض قيمته السوقية، وهو ما حدث بالفعل خلال الأيام الماضية.

وتلقى مسئولو الدراويش صدمة بالغة، حيث تأكد بقاء اللاعب في الدوري المصري وعدم مغادرته للإسماعيلي في الموسم القادم، خاصة أن فترة علاجه بحسب المُعلن ستكون في منتصف مارس 2021، أو مطلع أبريل من نفس العام.

وشارك باهر المحمدي مع الإسماعيلي في 17 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدف آخر، وكان قريبًا من الاحتراف أوروبيا، لكن إدارة ناديه رفضت عرضا من قاسم باشا التركي وعدة عروض آخرى.

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