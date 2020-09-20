الكشف عن قيمة عقد نيمار مع بوما الذي جعله يتقاضى أكثر من ميسي ورونالدو!

وجهت العلامة التجارية “بوما” ضربة قوية بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي “نيمار جونيور“، ولكن حدوث صفقة مثل هذه توجب وجود الاغراءات المالية.

وكشفت مجلة “فوربس” عن الأرقام التي جعلت نيمار الوجه الاعلاني للعلامة التجارية “بوما” والتي تريد العودة بقوة إلى عالم كرة القدم خاصة بعد رعاية قمصان نادي مانشستر سيتي.

وأحتاجت شركة بوما تحويل النجم البرازيلي إلى أعلى لاعبي كرة القدم أجرًا على مستوى الرعاية، من أجل إنهاء شراكته التي امتدت لـ 14 عامًا مع شركة نايكي.

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وسيحصل نيمار على 25 مليون يورو سنويًا، ليتجاوز نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى حاليًا 10 ملايين مع نايكي، ونجم برشلونة الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مع أديداس 20 مليون يورو سنوياً.

وقال نيمار جونيور بعد توقيع العقود : “نشأت وأنا أشاهد مقاطع فيديو لأساطير كرة القدم العظماء مثل بيليه وكرويف وماتيوس وأوزيبيو ومارادونا مع بوما”.

وأوضح نيمار أسباب التغيير وقال :”أريد استعادة الإرث الذي خلقه هؤلاء الرياضيون في الملعب”.

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