تقرير | مَن هم المدربين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

دخل المدير الفني لليدز يونايتد مارسيلو بيلسا، قائمة أعلى المدربين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل المركز السادس في قائمة الترتيب، وذلك بعد تمديد عقده مع الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

وقاد بيلسا أمس ليدز يونايتد لأول فوز له في الموسم على فولهام 4-3، ليحصد أول نقاطه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام لستة عشر عامًا عن المسابقة. وذلك بعد مباراة ندية أمام حامل اللقب ليفربول، انتهت بفوز الريدز بصعوبة 4-3 في الجولة الأولى من الموسم.

ورفع نادي ليدز يونايتد راتب بيلسا السنوي إلى 8 ملايين جنيه إسترليني، بعد أن كان 6 ملايين جنيه إسترليني.

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ويتأخر بيلسا بفارق كبير عن متصدر القائمة، وهو المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الذي يتقاضى نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وإليكم قائمة المراكز العشرة الأولى لأعلى المدربين أجرًا (سنويًا) في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- الإسباني بيب جوارديولا (مانشستر سيتي): 20 مليون جنيه إسترليني.

2- البرتغالي جوزيه مورينيو (توتنهام): 15 مليون جنيه إسترليني.

3- الألماني يورجن كلوب (ليفربول): 15 مليون جنيه إسترليني.

4- الإيطالي كارلو أنشيلوتي (إيفرتون): 11.5 مليون جنيه إسترليني.

5- الإيرلندي براندن رودجرز (ليستر سيتي): 10 ملايين جنيه إسترليني.

6- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (ليدز يونايتد): 8 ملايين جنيه إسترليني.

7- النرويجي أولي جونار سولشاير (مانشستر يونايتد): 7.5 ملايين جنيه إسترليني.

8- النمساوي رالف هازنهاتل (ساوثهامبتون): 7 ملايين جنيه إسترليني.

9- الإنجليزي فرانك لامبارد (تشيلسي): 5.5 ملايين جنيه إسترليني.

10- الإسباني ميكيل أرتيتا (آرسنال): 5 ملايين جنيه إسترليني.