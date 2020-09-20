يوفنتوس يريد استعادة نجمه من الدوري الإنجليزي لتعويض هيجواين

انتقل مويس كين من يوفنتوس إلى إيفرتون في الميركاتو الصيفي لعام 2019 مقابل رسوم بلغت نحو 28 مليون يورو، وبعد موسم واحد فقط يريد النادي الإيطالي استعادة نجمه الشاب.

كين (20 عامًا) هو أحد أفضل خريجي مدرسة يوفنتوس لكرة القدم، وترقى إلى الفريق الأول موسم 2017-2018 وأظهر مستويات لافتة قبل أن يقتنصه إيفرتون.

واجه اللاعب بعض المشكلات في التكيف وحجز مكان بالتشكيلة الأساسية للتوفيز، ويخطط يوفنتوس لأغتنام تلك النقطة لصالحه واستعادة خدماته.

يقول تقرير من “جول إيطاليا” إن وكيل أعماله مينو رايولا، اجتمع مع ممثلين من يوفنتوس، وسيقدم أقتراحًا إلى إدارة إيفرتون لإعارة اللاعب موسم واحد مع خيار البيع النهائي.

ويهدف النادي الإيطالي لتعويض رحيل مهاجمه جونزالو هيجواين الذي انتقل إلى الدوري الأمريكي، وإيجاد شريك مناسب لكريستيانو رونالدو في الخط الأمامي.