ماني يُهدي ليفربول الفوز أمام تشيلسي ومشاركة إيفرتون صدارة الدوري الإنجليزي

أحرز ساديو ماني هدفين متتاليين في بداية الشوط الثاني ليفوز ليفربول حامل لقب “البريميرليج” 2-صفر على مضيفه تشيلسي، الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين، وذلك فى قمة مباريات اليوم الاحد بالجولة الثانية فى الدوري الإنجليزي.

وجاء الشوط الأول متكافئا قبل أن يتعرض أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي للطرد قبل الاستراحة مباشرة بعدما أعاق ماني من الانفراد.

وتلقى كريستنسن بطاقة صفراء في بداية الأمر قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويخرج المدافع الدنمركي مطرودا.

وتبادل روبرتو فيرمينو الكرة مع محمد صلاح بشكل رائع وأرسل كرة عرضية قابلها ماني بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 50.

وبعد أربع دقائق استغل ماني تباطؤ كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي في إبعاد الكرة وخطفها ثم سجل بسهولة في المرمى الخالي.

ونال تشيلسي فرصة لتقليص الفارق بعدما حصل على ركلة جزاء، عقب خطأ من البديل المنضم حديثا تياجو ضد تيمو فيرنر، لكن الحارس أليسون بيكر أنقذ محاولة جورجينيو قبل ربع ساعة من النهاية.

وحقق ليفربول فوزه الثاني في مباراتين ليصبح رصيده ست نقاط فى صدارة الدوري الانجليزي مع كلا من ايفرتون وارسنال وكريستال بالاس، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط فى المركز العاشر.

وجدد المدرب الالماني يورجن كلوب فوزه على نظيره فرانك لامبارد بعد ان تفوق عليه في مبارتي الدوري الموسم الفائت (5-3 و2-1)، بعد ان تولى الدولي الانكليزي السابق الاشراف على البلوز مطلع موسم 2019-2020.

وأجرى كلوب تغييرا واحدا على التشكيلة الاساسية التي بدأت امام ليدز، حيث أشرك البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع بدلا من جو غوميز، أسوة بفرانك لامبارد الذي اكتفى بتعديل واحد مشركا الكرواتي ماتيو كوفاشيتش اساسيا بدلا من روبن لوفتوس-تشيك.

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وجاء الشوط الاول مخيبا من الفريقين حيث شهد تسديدة واحدة على المرمى كانت من نصيب ليفربول فيما فشل النادي اللندني في التسديد بين الخشبات الثلاث.

وشهدت نهاية الشوط الاول طرد مباشر لكريستنسين لعرقلته مانيه (45+1)، ليصبح اول لاعب يطرد في المواجهات بين الفريقين في الدوري الممتاز منذ لامبارد عام 2009.

ودفع كلوب في الشوط الثاني بتياجو ألكانتارا الوافد الاسباني الجديد من بايرن ميونيخ الالماني بطل اوروبا بدلا من القائد جوردان هندرسون.

وافتتح مانيه التسجيل برأسية إثر عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينو من داخل المنطقة(50).

وارتكب بعدها الحارس الاسباني كيبا أريسابالاغا خطأ في تشتيت الكرة اقتنصها الدولي السنغالي على باب المرمى مسجلا هدفه الثاني (54)، ليصبح اول لاعب في الفريق الاحمر يسجل ثنائية في ستامفورد بريدج في منافسات الدوري منذ ستيف ماكمانامان عام 1995 والبرازيلي فيليبي كوتينيو في اكتوبر 2015.

ولم يبدأ الكانتارا مباراته الاولى كما تمنى، إذ تسبب بركلة جزاء لتشلسي إثر عرقلته المهاجم الالماني تيمو فيرنر القادم هذا الصيف الى ستامفورد بريدج من لايبزيغ، الا ان أليسون تصدى بنجاح لمحاولة جورجينيو (75)، ليهدر الاخير اول ركلة جزاء مع تشلسي في جميع المسابقات من اصل تسع محاولات.

وكانت أفضل فرص تشلسي محاولة البديل تامي أبراهام بيمناه من منطقة الجزاء تصدى لها اليسون (84) بعد خمس دقائق من نزوله.

وكاد مانيه ان يخرج بالـ “هاتريك” عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة أبعدها أريسابالاغا قبل ان يهدر بعد ثوان الهولندي جورجينيو فينالدوم فرصة الهدف الثالث بطريقة غريبة، بعدما تصدى الحارس الاسباني لكرة المصري محمد صلاح صاحب الهاتريك امام ليدز، فتهيأت امام الهولندي الذي فشل في متابعتها(90+2).

وهذا الفوز الـ23 لليفربول في تاريخ مواجهات الفريقين في الـ”برميرليج” مقابل 20 للبلوز و14 تعادلا.

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