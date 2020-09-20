بث مباشر | شاهد ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب أنويتا مواجهة هامة ومرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسيداد في أولى مباريات الفريق الملكي ضمن إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وثاني مباريات الفريق الباسكي.

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وتسببت مشاركة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس الماضي في تأخر عودته إلى الدوري الإسباني حيث تأجلت أولى مبارياته في الجولة الأولى أمام جاره “خيتافي”.

وسيفتقد “زين الدين زيدان” خدمات كل من “إيدين هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز” بسبب الإصابة، بينما تأكد جاهزية لوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد.

في المقابل سيسعى فريق “ريال سوسيداد” إلى تحقيق فوزه الأول بعد إخفاقه في المباراة الإفتتاحية حيث تعادل بهدف لمثله امام فريق “بلد الوليد”.

ويغيب عن صفوف ريال سوسيداد اليوم 4 لاعبين من خط الوسط بسبب الإصابة وهم “آسير يارامندي ولوكا سانجالي وجون جوريدي ومارتن زوبيمندي”، بالإضافة إلى المهاجم مارتين ميركلانز والمدافع أليكس سولا.

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