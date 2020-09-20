صفقات ميلان | مالديني يبحث عن لاعب واحد قبل غلق السوق الصيفي

جاءت إصابة قائد ميلان، أليسيو رومانيولي، لتفتح باب استقدام قلب دفاع في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي يُسدل الستار عليه في الخامس من أكتوبر القادم.

وأصيب رومانيولي إضافة إلى المدافع الإسباني ماتيو موساكيو ومن غير المتوقع عودتهما قبل أسبوعين من الآن، لذلك فإن التبضع لجلب مدافع من أولويات ميلان هذه الأيام.ويزدحم جدول ميلان في الأسبوعين القادمين بثلاث لقاءات في الدوري ومباريات في مسابقة الدوري الأوروبي، ما يحتم عليه التعاقد مع مدافع لسد العجز في الخطوط الخلفية.

لا يزال هناك المخضرم سيمون كايير والشاب ماتيو جابيا متاحين للبدء أساسيين في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي، لكنهما ليسا كافيين بحسب تقرير من “سكاي سبورتس“.

قائمة الترشيحات أقتصرت على ثلاثة أسماء وهم نيكولا ميلينكوفيتش من فيورنتينا، وويسلي فوفانا من سانت إيتيان، وكريستيوفر أجر لاعب سيلتيك الاسكتلندي.