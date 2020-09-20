بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة “ريال مدريد وريال سوسيداد” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار، وقناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب أنويتا مواجهة هامة ومرتقبة بين ريال مدريد وريال سوسيداد في أولى مباريات الفريق الملكي ضمن إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وثاني مباريات الفريق الباسكي.

وتسببت مشاركة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خلال شهر أغسطس الماضي في تأخر عودته إلى الدوري الإسباني حيث تأجلت أولى مبارياته في الجولة الأولى أمام جاره “خيتافي”.

وسيفتقد “زين الدين زيدان” خدمات كل من “إيدين هازارد وماركو أسينسيو وماريانو دياز” بسبب الإصابة، بينما تأكد جاهزية لوكا يوفيتش ومارتن أوديجارد.

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في المقابل سيسعى فريق “ريال سوسيداد” إلى تحقيق فوزه الأول بعد إخفاقه في المباراة الإفتتاحية حيث تعادل بهدف لمثله امام فريق “بلد الوليد”.

ويغيب عن صفوف ريال سوسيداد اليوم 4 لاعبين من خط الوسط بسبب الإصابة وهم “آسير يارامندي ولوكا سانجالي وجون جوريدي ومارتن زوبيمندي”، بالإضافة إلى المهاجم مارتين ميركلانز والمدافع أليكس سولا.

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ريال مدريد 0-0 ريال سوسيداد

ملعب أنويتا (سان سيباستيان)

الدوري الإسباني (الجولة الثانية)

⌚جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الليجا، نتمنى لكم متابعة ممتعة معنا.

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أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

هذه ثاني قمم مباريات اليوم بعد مباراة تشيلسي وليفربول التي انتهت قبل قليل بفوز الريدز بهدفين دون رد في الدوري الانجليزي

الوافد الجديد لريال سوسيداد من مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي “دافيد سيلفا” متواجد على دكة البدلاء وسيرتدي الرقم 21 إذا ما تم إشراكه في الشوط الثاني.

هازارد غير موجود اليوم، خارج القائمة للاصابة..

تشكيلة ريال مدريد اليوم: كورتوا – فيرلان ميندي – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – داني كاربخال – لوكا مودريتش – توني كروس – أوديجارد – فينسيوس جونيور – رودريجو – كريم بنزيمة.

كورتوا – فيرلان ميندي – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – داني كاربخال – لوكا مودريتش – توني كروس – أوديجارد – فينسيوس جونيور – رودريجو – كريم بنزيمة. تشكيلة ريال سوسيداد اليوم : ريميرو – إيلوستوندو – مونوز – لي نورمان – جوروسابيل – جويفارا – ميرينو – أويارزابال – بورتو – موجوروزا – ألكسندر إيزاك.

: ريميرو – إيلوستوندو – مونوز – لي نورمان – جوروسابيل – جويفارا – ميرينو – أويارزابال – بورتو – موجوروزا – ألكسندر إيزاك. 0 الشوط الأول

ريال مدريد يرتدي الزي الثاني الأسود الملون بالوردي الداكن مع شعار شركة اديداس

1″ صافرة بداية المباراة الآن..بعد دقيقة حداد على ضحايا فيروس كورونا المستجد

1″ الجمهور الافتراضي مطبق في هذه المباراة..لن نشعر بملل غياب الجمهور. ولو قليلاً.

10″ مباراة هادئة في أول دقائقها، لا يوجد أي اختراق من هنا وهناك..

15″ ريال مدريد يحاول الضغط المُبكر على حائز الكرة من وسط الملعب، وبالفعل يسقط لاعبي سوسيداد في أخطاء فردية عند التمرير..لكن الهجمة المدريدية لا تكتمل سواء في اللعب السريع مع الحركة أو في اللعب بالاستحواذ على الكرة ومحاولة تدويرها من قدم لقدم..

17″ معالم المباراة ليست واضحة حتى هذه اللحظة.

20″ أوديجارد أميز لاعب في ريال مدريد هذا المساء، يتحرك ويمرر ويعمل على التعاون مع جميع اللاعبين المحيطين به، لكن لا شيء يكتمل..الفريق لا يزال بعيد عن التناغم المطلوب..

21″ دفة الاستحواذ والسيطرة تنتقل إلى ريال مدريد وسط تفوق ملحوظ من أوديجارد وتوني كروس وثنائي الدفاع.

23″ اللعب تعاوني .. لا توجد أي فرص..مع التحامات مستمرة في الوسط

24″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط سوسيداد “موجوروزا”

29″ ???? بطاقة صفراء لمدافع ريال مدريد فيرلان ميندي .

33″ ???? بطاقة صفراء لمدافع سوسيداد “مونوز”

35″ سيطرة ميدانية دون خطورة من ريال مدريد..

36″ مطالبات باحتساب ركلة جزاء ضد مدافع سوسيداد بعد لمس للكرة باليد..الحكم يراجع الفار ويتأكد من عدم وجود نية لمس الكرة باليد بعد تصويبة سيرخيو راموس من ركنية نفذت من الجهة اليمنى للمرمى.

39″ أوووووووووووه…كريم بنزيمة يُهدد ريال سوسيداد في أول فرصة واضحة بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء ثم سددها بالقدم اليسرى جوار القائم بسبب انزلاقه..

42″ أووووووووووووووووووه…كورتوا يتعملق وينقذ هدف مؤكد لريال سوسيداد، كاد يسجله السويدي “ألكسندر إيزاك..

42″ إيزاك إنفرد من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بباطن القدم على يسار كورتوا الذي خرج من مرماه وقام بغلق زاوية التسديد، ليُبعد الكرة بالقدم اليسرى على طريقة حراس مرمى كرة اليد.

43″ أووووووووووووووووووه..هدف آخر يضيع من نفس اللاعب “ألكسندر إيزاك.. يسدد كرة مقوسة من الجهة اليسرى تمر جوار الزاوية اليسرى لتيبو كورتوا..

44″ لاعبو ريال مدريد يتنفسون الصعداء !!

45″ صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0..

الريال استحوذ معظم الوقت..لكن سوسيداد كان الأخطر على المرمى.

45 الشوط الثاني

عودة إلى الشوط الثاني من المباراة..

45″ لا توجد تغييرات في بداية الشوط..

50″ ريال مدريد أفضل من جديد..واعتماد سوسيداد على المرتدات السريعة لكنها غير منظمة.

54″ دافيد سيلفا يواصل القيام بالعمليات الإحمائية منذ انتهاء الشوط الأول..متى سيتم الدفع بلاعب مان سيتي وفالنسيا السابق؟

55″ عملية ثنائية بين فينسيوس جونيور وكريم بنزيمة .. تنتهي بعرضية نموذجية من فينسيوس نحو رودريجو لكن المدافع يُبعدها ركنية.

56″ بووووووووووووووووم…تصويبة صاروخية من داني كاربخال يمسك بها حارس مرمى سوسيداد على مرتين.. التصويبة كانت من مسافة 34 ياردة تقريبًا أو أكثر ..

57″ ريال مدريد يركز لعبه على الرواق الأيسر في ظل نشاط فينسيوس .. بينما الرواق الأيمن لا يعمل بنفس الكفاءة حتى الآن..

58″ كاسيميرو يُهيء نفسه للمشاركة مع ريال مدريد في هذه الأثناء..

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