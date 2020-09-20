الهلال يتغلب على ظروفه القهرية ويخطف نقطة من شاهر الإيراني في دوري الأبطال

تأهل الهلال السعودي لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا رغم الظروف القهرية التي يمر بها الفريق، وذلك عقب تعادله السلبي مع نظيره شاهر خودرو الإيراني ضمن مباريات اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما حصد شاهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

بدأ الهلال المباراة بتشكيلة افتقدت للعديد من نجوم الفريق بسبب إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، واضطر المدرب رازفان لوتشيسكو لإشراك عدد من اللاعبين الشباب والاعتماد على أندريه كاريللو في مركز قلب الهجوم.

ورغم ذلك فقد اعتمد الهلال أسلوب الضغط على اللاعب حامل الكرة، وحرمان لاعبي شهر خودرو من بناء الهجمات وتهديد المرمى.

وبمرور الوقت بدأ لاعبو الهلال في الاستحواذ أكثر على الكرة ومحاولة بناء الهجمات في اتجاه مرمى الحارس محمد جواد كيا، ولكن دون فرص خطيرة على المرمى.

وكانت أول الفرص الفعلية بالشوط الأول لصالح الفريق الإيراني عندما أرسل محمد فارامارزي تمريرة عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى روح الله سيف الله ليلعب كرة رأسية ارتطمت بمدافع وتحولت قريبة بجوار القائم إلى ركلة ركنية (39)، ورد الهلال قبيل نهاية الشوط عبر تسديدة مدالله العليان والتي مرت فوق العارضة.

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ثم ضاعت أخطر الفرص للهلال في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما استلم هتان باهبري تمريرة كريللو وأرسل تمريرة عكسية على باب المرمى وصلت أمام منصور البيشي ليلعب كرة ذهبت فوق المرمى.

وبدأ شهر خودرو الشوط الثاني بشكل أفضل، وضاعت فرصة للفريق عندما أرسل البديل محمد رضا خلعتبري تمريرة عرضية ارتقى لها فارشاد فراجي ولعب كرة رأسية خطيرة مرت فوق العارضة (55).

وكاد الهلال يفتتح التسجيل في الدقيقة 59 بعدما مرر كاريللو الكرة إلى هتان باهبري في مواجهة المرمى ليسددها بيسراه خطيرة لكن الحارس جواد كيا تألق في إبعادها إلى ركلة ركنية.

ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير على النتيجة، لينجح الهلال رغم الظروف في حجز بطاقة التأهل للدور الثاني.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي على ستاد خليفة الدولي، وشهر خودرو مع باختاكور على ستاد الجنوب.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على باختاكور 2-1 وشباب الأهلي مع شهر خودرو 1-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز شباب الأهلي على شهر خودرو 1-0 وتعادل باختاكور مع الهلال 0-0.

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