جينارو جاتوزو: هذه ليست كرة قدم..اعيدوا لنا الجمهور!

رُغم عودته من خارج ميدانه بنقاط المباراة الثلاث في باكورة لقاءاته بالدوري الإيطالي للموسم الجديد 2020-2021، فإن مدرب نابولي جينارو جاتوزو صبّ جمّ غضبه على الاتحاد المحلي للعبة.

وسجّل ديريز ميرتنز ولورينزو إنسيني لفائدة نابولي بميدان بارما، إنيو تارديني، ليقودا فريقهما إلى فوزٍ بهدفين نظيفين في مستهل مشوار النادي الجنوبي بالكالشتيو.

وقال جاتوسو عقب اللقاء إن قرار الاتحاد الإيطالي بالسماح لألف مشجع بحضور مباريات الدوري الإيطالي، ليست كافية من أجل إعادة الروح إلى الملاعب.

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“قرار لا يغير أي شيء، كرة القدم رياضة مختلفة عن البقية، ألف مشجع في نظري لا يفرقون عن الغياب الجماهيري”.

وأضاف: “هذه ليست كرة قدم التي نلعبها، نحن نلعب لأننا محترفون، لكن الجماهير هي روح وأساس كرة القدم”.

يستضيف نابولي نظيره جنوى الأحد المقبل على أرضية ملعب سان باولو في الجولة الثانية من البطولة الإيطالية، وعينه على تحقيق انطلاقة جيدة رفقة مدربه الشاب جاتوسو.