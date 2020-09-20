يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو ملخص مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا، في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية.

تأهل الهلال السعودي لدور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا رغم الظروف القهرية التي يمر بها الفريق، وذلك عقب تعادله السلبي مع نظيره شاهر خودرو الإيراني.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما حصد شاهر خودرو أول نقطة له في البطولة.

بدأ الهلال المباراة بتشكيلة افتقدت للعديد من نجوم الفريق بسبب إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، واضطر المدرب رازفان لوتشيسكو لإشراك عدد من اللاعبين الشباب والاعتماد على أندريه كاريللو في مركز قلب الهجوم.

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ورغم ذلك فقد اعتمد الهلال أسلوب الضغط على اللاعب حامل الكرة، وحرمان لاعبي شهر خودرو من بناء الهجمات وتهديد المرمى.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم الأربعاء، حيث يلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي على ستاد خليفة الدولي، وشهر خودرو مع باختاكور على ستاد الجنوب.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الهلال على شهر خودرو 2-0 وباختاكور على شباب الأهلي 2-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الهلال على شباب الأهلي 2-1 وباختاكور على شهر خودرو 3-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الهلال على باختاكور 2-1 وشباب الأهلي مع شهر خودرو 1-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز شباب الأهلي على شهر خودرو 1-0 وتعادل باختاكور مع الهلال 0-0.

لقطات من مباراة الهلال وشاهر خودرو في دوري أبطال آسيا

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