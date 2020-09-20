الميركاتو الصيفي | انهيار انضمام ميليك لصفوف روما لأسباب طبية

فشل الدولي البولندي ومهاجم نابولي اركاديوز ميليك (26 عامًا) في تجاوز الفحص الطبي مع روما بحسب وسائل إعلام إيطالية صادرة الإثنين.

شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية انفردت بنبأ فشل اللاعب في الفحوصات الطبية مع نادي العاصمة، وذكرت أنه واجه مشكلات صحية.

ويمتلك المهاجم الشاب تاريخًا سيئًا من الإصابات على مستوى الركبة، تتعلق بإصابته بقطع في الرباط الصليبي مرتين رغم عمره مسيرته القصيرة في الملاعب.

بينما أصدر روما بيانًا رسميًا للرد على تلك الأنباء، ورفض التعليق على السلامة الصحية للاعب مُعللًا بأنه مُسجّل في سجلات نادٍ آخر، ولا يحق له نشر نتائج الفحوصات.

وتوقفت صفقة بيع روما لمهاجمه إيدين دجيكو إلى يوفنتوس بسبب تأخر انضمام ميليك، إذ سيظفر اليوفي بالنجم البوسني حال قدوم ميليك بصفة رسمية إلى الجيالوروسي.