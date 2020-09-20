صفقات الانتر | تحديد موعد الفحص الطبي لآرتورو فيدال

قالت شبكة “سكاي سبورتس” إن الدولي التشيلي أرتورو فيدال سيخضع إلى الفحص الطبي مع فريقه الجديد إنتر ميلانو، غدًا الإثنين.

وذكرت أن متوسط ميدان برشلونة البالغ من العمر 33 عامًا، أنهى الإجراءات الشخصية كافة مع المدير الرياضي للنادي الإيطالي، بييرو أوزيليو.

من المرجح أن يتم الفحص الطبي صبيحة الإثنين، قبل أن يُقدّم فيدال رسميًا كلاعبٍ لإنتر ميلانو في مؤتمر صحفي بالمساء.

وسيعود فيدال إلى جنبات الدوري الإيطالي بعد خمس سنوات من المغادرة، إذ كان أحد أعمدة يوفنتوس رفقة المدرب أنطونيو كونتي.

ستكلف الصفقة إنتر ميلانو فقط مليون يورو وهي قيمة تعويضية لبرشلونة عن فسخ تعاقد فيدال، الذي يمتد عقده مع النادي الكاتالوني حتى صيفية 2021.