عاجل | تشكيلة ليفربول الأساسية أمام تشيلسي “فابينيو في مركز خطير”

أعلن المدرب الألماني “يورجن كلوب” تشكيلة ليفربول الأساسية التي سيخوض بها قمة مباريات اليوم الأحد أمام تشيلسي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

واختار بطل البريميرليج الموسم الماضي البدء بلاعب الوسط الدولي البرازيلي “فابينيو” في مركز خطير، كقلب دفاع جنبًا إلى جنب الهولندي فيرجيل فان دايك، لتعويض غياب الكاميروني جويل ماتيب والإنجليزي أنجيل جوميز للإصابة.

وكان وضع فابينيو في هذا المركز هو التغيير الوحيد على تشكيلة ليفربول الأساسية اليوم، حيث تتواجد نفس العناصر التي دفع بها كلوب في المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد عندما انتصر بنتيجة 3/4 على آنفيلد روود.

ويقود تشكيلة ليفربول الأساسية كل من “محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني” في الخطوط الأمامية، ومن المتوقع ألا يغادر محمد صلاح خلال الشوط الثاني بسبب إصابة الثنائي أوكسليد تشامبرلين وشاكيري، وخروجهما من قائمة الفريق.

وظهر اسم لاعب الوسط الدولي الإسباني “تياجو ألكانتارا” على دكة بدلاء ليفربول في هذه المباراة، بعد 24 ساعة فقط من انضمامه بشكل رسمي لصفوف الفريق قادمًا من بايرن ميونخ.

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والتالي تشكيلة ليفربول الأساسية أمام تشيلسي

أليسون بيكر

ألكسندر آرنولد – فابينيو – فان دايك – روبرتسون

نابي كيتا – جوردان هندرسون – فينالدوم

محمد صلاح – فيرمينو – ساديو ماني