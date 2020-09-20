تقرير | كيف يعيش كريستيانو رونالدو وجورجينا حياة الترف والبزخ؟

أنفق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي مبلغ 615 ألف جنيه إسترليني على خاتم خطبة حبيبته جورجينا رودريجيز، ليصبح بذلك أغلى خاتم تم شراؤه لحبيبة لاعب كرة قدم على الإطلاق.

بالطبع ليست هذه هي المرة الأولى التي يغمُر فيها أسطورة كرة القدم العارضة الإسبانية ذات الأصل الأرجنتيني بالهدايا الفاخرة، فابنة الـ 26 ربيعًا تعيش حياة الرفاهية طيلة علاقتها الرومانسية مع رونالدو منذ أربعة أعوام حتى الآن، حيث تستمتع بجولات التسوّق بين علامات أشهر المصممين، والعطلات البعيدة على متن اليخوت الفارهة.

بالإضافة إلى مصروف شهري كبير يصل إلى حوالي 80 ألف جنيهًا إسترلينيًا، كان من دواعي سرور جورجينا أن ترُد الجميل أيضاً، إذ منحت رونالدو سيارة مرسيدس في عيد ميلاده.

حياة كالتي تحظى بها جورجينا مع رونالدو، لا بد أن يُسلط عليها الأضواء من كل حدب وصوب في الصحف والمجلات العالمية المهتمة بحياة النجوم، وفي هذا التقرير نضع بين أيديكم أكثر مشتريات الثنائي الأكثر إسرافًا، وكيف يُنفقان ثروتهما الطائلة.

سيارة مرسيدس 4×4

في عيد ميلاد رونالدو الخامس والثلاثين، دلّلت جورجينا حبيبها بسيارة مرسيدس-بنز من طراز جي-واجن ذات الدفع الرباعي، التي يبدأ سعرها الأساسي من 93 ألف جنيه إسترليني، وتصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/ساعة.

إذ يشتهر الدولي البرتغالي بحبه للسيارات التي يمتلك عدداً كبيراً منها، وتشمل مجموعته سيارات كولينان وفانتوم من رولز-رويس، وبوجاتي فيرون، وثلاث سيارات من فيراري، ودي بي 9 من أستون مارتين، وجي تي سبيد من بنتلي، وأفنتادور من لامبورجيني.

ويُقال إنّ قيمة مجموعته تصل إلى أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني.

جوارب فاخرة

جورجينا لا تخجل من التباهي بقوامها المثالي، وظهرت في وقتٍ مُبكّر من الصيف الجاري وهي ترتدي ملابس تصل قيمتها إلى نحو 2562 جنيه إسترليني، خلال عطلة استرخاء في إيطاليا على متن يخت رونالدو الفاره الذي تصل قيمته إلى نحو 15 مليون جنيه إسترليني.

فيما اشترت جورجينا إطلالتها الرياضية بالكامل من علامة برادا التجارية وكلفت جواربها وحدها 140 جنيه إسترليني، إلى جانب شورت بقيمة 510 جنيه إسترليني، وحذاء بقيمة 705 جنيه إسترليني، وسترة جلدية باهظة تصل قيمتها إلى 1120 جنيه إسترليني.

وفي عام 2018، أنفق كريستيانو مبلغاً باهظاً على قطة فرعونية صلعاء، كلّفته بحسب التقارير رقماً ضخماً وصل إلى نحو 2600 جنيه إسترليني، كما نشرت جورجينا على حسابها بموقع لتواصل الإجتماعي إنستجرام صورة قط يعتبر حيوان العائلة الأليف.

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ساعةٌ مرصعة بالألماس

كما لا تقل إكسسوارات لاعب يوفنتوس بريقاً عن مهاراته بالكرة، إذ أبهر الجمهور الشهر الماضي بساعة رولكس تصل قيمتها إلى 371 ألف جنيه إسترليني.

وكانت ساعة الرولكس جي إم تي ماستر مُغطّاة بالألماس، وهي ساعةٌ من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط.

لكنّ قيمتها تتضاءل مقارنةً بالساعة التي ظهر بها مسبقاً وتصل قيمتها إلى 1.8 مليون جنيه إسترليني.

حقائب اليد وقطع فاخرة

تعشق جورجينا التباهي بحقائب يدها الكبيرة على إنستغرام، ومن بينها حقيبة جلد التمساح بقيمة 146 ألف جنيه إسترليني ظهرت بها أثناء تناول العشاء في بورتو.

لدرجة أنّ الأم الأنيقة تصطحب معها حقائب يدها الفاخرة أثناء السفر، إذ التقطت صوراً لنفسها على متن طائرة وهي تحمل حقيبة برادا بقيمة 625 جنيه إسترليني وحقيبة من ماركة بيركين بقيمة 48 ألف جنيه إسترليني.

ويبدو أنّ أسطورة ريال مدريد يعرف أسهل الطرق إلى قلب جورجينا جيدًا، إذ التقطته عدسات المصورين وهو يتسوّق لشراء حقائب يد أشهر المُصممين حين كانت الأمور لا تسير على ما يُرام بين الثنائي.

العطلات الفاخرة

وبالإضافة إلى كل هذا يُسافر الثنائي الشهير بكل أناقة دائماً، ويعشقان التجول على متن يخت كريستيانو الفاخر الذي اشتراه مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي.

ويصل طول اليخت المُتطوّر 26 مترًا، ويحمل اسم أزيموت جراندي، وهو مصنوعٌ من ألياف الكربون، وتصل سرعته إلى 28 عقدة في الساعة بفضل محركين تصل قوتهما إلى 1900 حصان.

كما يتمتع اليخت بخمس مقصورات رائعة، إلى ستة حمامات مُبهرة، ومطبخ عصري، وغرف استرخاء، وصالة ضخمة، وغرفة طعام فارهة.

وفي وقتٍ مُبكّر من العام الجاري، تمكّن النجم البرتغالي من السفر بشكلٍ خاص مع عائلته على متن القارب للاستمتاع بوقتهم معاً على طول البحر التيراني، قبالة الساحل الغربي لإيطاليا.