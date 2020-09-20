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ماني يقود ليفربول لهزيمة تشيلسي بثنائية في ميدانة 

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حسم مباراته القوية مع مضيفه بفضل نجمه مانيه 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز. 
 

وبعد أن تألق المصري محمد صلاح بشكل لافت من خلال ثلاثيته في فوز ليفربول الأول على حساب ليدز يونايتد 4-3 جاء الدور على زميله مانيه صاحب ثنائية الانتصار على تشيلسي. 
 

واستفاد ليفربول من طرد الدنماركي كريستينسن (45+1) قبل أن يسجل مانيه الثنائية (50+54). 
 

وأضاع الإيطالي جورجينيو فرصة محققة لإعادة فريقه إلى اللقاء بعد فشله في تسجيل ركلة جزاء أمام تألق البرازيلي أليسون حارس الريدز (75). 
 

وهذا الفوز الثاني لحامل اللقب بينما تلقى تلامذة لامبارد الخسارة الأولى في المسابقة بعد تجاوزهم برايتون 3-1 الأسبوع الفائت. 

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