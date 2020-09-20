بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي في إحدى مباريات اليوم الأحد 20-9-2020 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “ليفربول وتشيلسي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة سكاي سبورتس.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يستقبل ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن مباراة نارية في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بين ليفربول المنتشي بتحقيق الفوز على “ليدز يونايتد” في الجولة الأولى، و”تشيلسي” الذي يدخل اول اختبار صعب بعد الصفقات التي أبرمها خلال سوق الانتقالات الجاري.

ويغيب عن تشكيلة “فرانك لامبارد“، كل من الدولي المغربي حكيم زياش والوافد الجديد الظهير الأيسر بينجامين تشيلويل واللاعب الشاب بيلي جيلمور، بينما تعد مشاركة كريستيان بوليسيتش والمدافع تياجو سيلفا في محل شك.

في المقابل يدخل ليفربول المباراة بصفوف مكتملة بخلاف غياب المصاب “أوكسليد تشامبرلين”.

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وتلقى “يورجن كلوب” خبرًا سعيدًا مع بداية اليوم حيث تم السماح للوافد الجديد “تياجو ألكانتارا” بالمشاركة مع ليفربول أمام تشيلسي بعدما أعلنت الرابطة الإنجليزية المحترفة وصول الأوراق الخاصة بتسجيل اللاعب الإسباني ضمن قائمة الريدز.

وتمثل مباراة اليوم تحدٍ خاص للنجم الدولي المصري “محمد صلاح” حيث يحتاج إلى تسجيل هدف في شباك تشيلسي من أجل كتابة التاريخ مع الكرة الإنجليزية بدخول نادي المائة.

وسجل محمد صلاح 99 هدفًا حتى الآن مع الفرق الإنجليزية في كل المسابقات، 2 مع تشيلسي خلال نصف موسم، و97 مع ليفربول خلال 3 مواسم.

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ليفربول 0-0 تشيلسي

ملعب ستامفورد بريدج (لندن)

الدوري الإنجليزي (الجولة الثانية)

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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